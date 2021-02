«Quand pourrons-​​nous faire un enfant en France?»

«Ca ne m'étonne pas. Encore du temps perdu». Anne-Fleur Multon ne décolère pas mercredi, au lendemain de l'examen en deuxième lecture devant le Sénat du projet de loi. Les sénateurs, majoritairement à droite, ont rejeté l'ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes.

La mesure phare du texte bioéthique pourra toutefois être rétablie par les députés. Et le vote final pourrait intervenir dans quelques mois à l'Assemblée nationale. «On attend depuis des années. (...) C'est humiliant. On se sent en marge de la société», lâche la jeune femme de 27 ans, qui veut un enfant avec sa compagne âgée de 31 ans.

Vers la Belgique

L'ouverture de la PMA à toutes les femmes était une promesse du président François Hollande (2012-2017) puis d'Emmanuel Macron. Depuis un an, le texte a pris du retard en raison de la crise sanitaire. Puis la séance de mardi au Sénat a marqué une nouvelle déception pour les femmes célibataires et les lesbiennes qui attendent la PMA.

Parmi elles, Anne-Fleur Multon avait déjà décidé de se tourner vers l'étranger. Sa compagne doit recevoir une première insémination en Belgique en mars. Elles ont quitté Paris en mai pour s'installer à Concarneau (Finistère), dans une maison où le bébé pourra avoir sa chambre. «La PMA en France, ce sera peut-être pour le deuxième bébé», espère-t-elle quand même.

«Plus le luxe d'attendre»

De son côté, Anne-Sophie*, une psychologue, a débuté son parcours PMA en novembre à Barcelone. Cette femme célibataire «n'espère plus» pouvoir faire un enfant en France. «Ca me met en colère de me dire que ce que je fais est illégal dans mon propre pays. Mais j'ai 36 ans, je n'avais plus le luxe d'attendre», confie-t-elle.

C'est «injuste car toutes les femmes n'ont pas les moyens. C'est ça qui rend la loi essentielle aujourd'hui», ajoute-t-elle. Bénédicte Blanchet, de l'association Mam'en solo, fondée en 2018, est aussi en colère contre les sénateurs, auxquels elle s'adresse pour qu'ils viennent «rencontrer des femmes célibataires»: «Vous verrez que nous ne sommes pas ces petits être fragiles (...) pour lesquels vous estimez devoir décider», dit-elle.

Les sénateurs ont exclu les femmes célibataires de l'ouverture de la PMA. Et comme en première lecture, ils ont refusé un remboursement par la Sécurité sociale aux nouvelles bénéficiaires. Les débats doivent reprendre mercredi.

*Anne-Sophie a requis l'anonymat

(L'essentiel/afp)