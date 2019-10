Des karatékas du Luxembourg sont bloqués

«On entend les gens qui crient et chantent dans la rue. Les manifestations ont lieu un peu partout, même devant notre hôtel. Nous n'avons pas le droit de sortir. On fait des listes de courses et des gens vont au supermarché nous chercher de l'eau, ce dont on a besoin».

La Luxembourgeoise Kimberly Nelting, 19 ans, championne du monde junior 2017, a fait des Mondiaux jeunes de Santiago du Chili un objectif majeur de sa saison. Oui mais voilà, depuis son arrivée dimanche à Santiago, avec dix autres karatékas luxembourgeois et le staff de l'équipe nationale, la préparation ne se déroule pas franchement dans des conditions optimales.

«On s'entraîne dans les couloirs»

Le pays est en pleine crise sociale et des émeutes déclenchées par une hausse du prix du ticket de métro le 18 octobre ont déjà fait douze morts. «À l'hôtel, on se sent en sécurité. On s'entraîne dans les couloirs, dans le parking comme cela arrive aussi dans d'autres tournois. On étudie, on parle, on joue, on essaie de se changer les idées et de rester concentrés», raconte-t-elle.

«Aujourd'hui, nous n'étions pas confinés, mais il y a le couvre-feu à 18 h. Nous avons préféré ne pas sortir. La sécurité avant tout. Nous sommes à l'hôtel avec les Égyptiens, les Argentins... Huit délégations, dont les Japonais, sont reparties. Nous avons vu des jets de pierres, des blindés asperger des gens au canon à eau», racontait l'entraîneur national, Michael Lecaplain, qui à la veille de la compétition n'avait pas encore pu voir la salle. Si la fédération internationale (WKF) a assuré aux athlètes un transport sûr, la tenue du tournoi était encore incertaine mardi.

(Nicolas Martin/L'essentiel)