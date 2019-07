30 000 euros pour faire trois enfants

Menacée comme beaucoup de pays occidentaux par le vieillissement de la population, la Hongrie veut relancer la natalité. Et le gouvernement hongrois croit avoir trouvé la solution. Depuis début juillet, les couples mariés peuvent bénéficier d'une offre: ces derniers ont droit à un prêt de 10 millions de forint (30 590 euros), qu'ils n'auront pas besoin de rembourser s'ils fondent une famille de trois enfants.

Visiblement, ça marche. 2 400 familles, entre le 1er et le 15 juillet, ont ainsi déjà fait les démarches pour bénéficier de ce prêt qui doit être remboursé petit à petit chaque mois. Hormis le fait d'être mariés, il y a d'autres conditions à remplir: il doit s’agir du premier mariage pour l’un des deux au moins, la femme doit avoir entre 18 et 40 ans, l’un des membres du couple doit avoir payé ses cotisations sociales pendant 180 jours en Hongrie, et le premier enfant doit naître dans les cinq ans après l’obtention de l’aide.

Cette offre s'inscrit dans un vaste plan d'action pour la protection de la famille porté par Viktor Orban. Le Premier ministre veut assurer une main-d’œuvre en Hongrie en encourageant la natalité, afin d’éviter d’avoir recours aux migrants. «Les femmes ayant donné naissance et élevé au moins quatre enfants seront exonérées à vie du paiement de l'impôt sur le revenu», avait-il déjà annoncé.

(pdf/L'essentiel)