Les pays les plus pauvres en manque d'oxygène

Dans les pays pauvres d'Afrique ou d'Asie du Sud, les médecins manquent de l'élément le plus crucial pour sauver les malades les plus graves du Covid-19: l'oxygène lui-même, alertent les experts.

La crise sanitaire actuelle a mis sous tension même les systèmes hospitaliers les plus avancés, qui peinent notamment à s'approvisionner en respirateurs artificiels.

Seule thérapie

Mais les experts craignent que cette attention portée au maillon high-tech de l'assistance respiratoire ne masque un besoin encore plus criant et prioritaire, pour les systèmes de santé les plus vulnérables: l'oxygène médical, composante clé des soins intensifs.

«La réalité c'est que l'oxygène est la seule thérapie qui va sauver des vies en Afrique et en Asie-Pacifique à ce stade», commente Hamish Graham, pédiatre et chercheur à l'hôpital universitaire de Melbourne. «J'ai peur que la focalisation excessive sur les respirateurs ne tue, si on résout pas les problèmes d'oxygène», explique-t-il à l'AFP.

«On se sent inutile»

Selon un rapport publié en février sur plusieurs milliers de cas en Chine, près de 20% des malades du Covid-19 ont eu besoin d'oxygène.

Des études montrent que moins de la moitié des établissements hospitaliers d'Afrique et d'Asie-Pacifique disposent d'oxygène à tout moment, insiste le Dr Graham. Et ils sont bien moins nombreux à être équipés d'oxymètres de pouls. La situation dans certaines régions est «très très inquiétante», estime Adamu Isah, de l'ONG Save the Children.

Il est courant de voir des enfants «souffrir et suffoquer», raconte l'ancien médecin à l'AFP. «On se sent inutile. Il n'y a pas grand-chose à faire sans oxygène». Malgré la mort de 800 000 enfants victimes de pneumonie chaque année, la maladie ne reçoit pas la même attention que le sida, le paludisme ou la tuberculose.

(L'essentiel/afp)