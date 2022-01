Ne pas vouloir d'enfant, «une forme d'égoïsme»

Le pape François a de nouveau vanté mercredi les mérites de la parentalité et de l'adoption lors de l'audience générale au Vatican, regrettant que les animaux de compagnie «prennent parfois la place des enfants». «Aujourd'hui, on constate une forme d'égoïsme. On voit que certains ne veulent pas avoir d'enfant. Parfois, ils en ont un, et c'est tout, mais ils ont des chiens et des chats qui prennent la place des enfants. Cela peut faire rire, mais c'est une réalité», a déclaré le pape, lors de la première audience générale hebdomadaire de l'année.

Selon lui, «cela revient à renier la paternité et la maternité et nous diminue, nous enlève notre humanité». Ainsi, «la civilisation vieillit sans humanité car on perd la richesse de la paternité et de la maternité, et c'est la patrie qui en souffre», a ajouté le souverain pontife devant les pèlerins réunis dans la salle Paul VI.

Baisse «dramatique» de la natalité

Le pape a également invité les couples ne pouvant pas avoir d'enfant à «penser à l'adoption». «Avoir un enfant est toujours un risque mais il y a plus de risque à ne pas en avoir, à nier la paternité», a-t-il estimé, appelant les fidèles à «ne pas avoir peur». Jorge Mario Bergoglio a déjà dénoncé à plusieurs reprises «l'hiver démographique» et la baisse «dramatique» de la natalité.

À la fin de l'audience, comme c'est régulièrement le cas, le pape a assisté à un numéro de cirque réalisé avec des clowns, jongleurs, danseurs et musiciens, dans une ambiance festive et décalée tranchant avec le cadre solennel du Vatican.

(L'essentiel/afp)