Des centaines de croisiéristes ont débarqué

Plus de 400 Français du bateau Costa Deliziosa prendront un bus depuis Barcelone pour rejoindre Montpellier (sud de la France) où ils passeront une nuit avant de rejoindre leur destination finale.

À Marseille, plus de 1 700 passagers, dont 700 Français, du navire Magnifica, où aucun cas de Covid-19 n'a été détecté, ont commencé à débarquer lundi après un tour du monde écourté, a-t-on appris auprès de la compagnie MSC Croisières.

Aucun test

Mardi, «l'ensemble des passagers seront rentrés chez eux», a assuré à l'AFP le directeur général France de MSC, Erminio Eschena. L'Agence régionale de santé a indiqué qu'aucun test Covid-19 n'a été réalisé à la descente du bateau. «Il n'y avait aucun cas à bord, les passagers (...) n'ont pas débarqué depuis 40 jours», a-t-elle précisé.

Depuis le 15 mars 2020, les autorités françaises ont autorisé l'accostage au port de Marseille de six navires de croisière, «ayant permis le rapatriement de plus de 2 200 passagers français et européens», avait indiqué la préfecture des Bouches-du-Rhône, vendredi.

Retour au pays

En revanche, elle a refusé d'autoriser le navire Costa Deliziosa de la compagnie Costa, à faire une escale imprévue à Marseille, pour y débarquer plusieurs centaines de passagers.

Après cinq semaines en mer, une partie des 1 814 croisiéristes du Costa Deliziosa a finalement pu mettre pied à terre, à Barcelone, lundi, tandis que les autres termineront leur tour du monde en Italie, à Gênes, le 22 avril.

Quelque 170 «Espagnols ont débarqué et sont déjà en route pour rentrer chez eux», a annoncé un porte-parole de la compagnie Costa Cruceros (groupe Carnival). Les autres passagers européens, dont plus de 400 Français, ont eu la possibilité de descendre et «des moyens de transport ont été mis à leur disposition pour rejoindre leurs pays respectifs», a indiqué la préfecture de Barcelone, dans un communiqué.

(L'essentiel/afp)