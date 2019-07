Des manifestants tentent d'entrer dans le parlement

La police de Hong Kong s'est servie lundi de matraques et de gaz poivré contre des manifestants hostiles au gouvernement local pro-Pékin, qui occupaient de grandes artères avant une grande manifestation prévue lors de l'anniversaire de la rétrocession à la Chine. Des manifestants tentent de pénétrer dans le parlement.

Ce haut lieu de la finance internationale de sept millions d'habitants est le théâtre depuis plusieurs semaines d'une contestation historique, née d'un projet de loi du gouvernement visant à autoriser les extraditions en Chine continentale.

Grandma Wong, a regular at #HongKong protests, uses a British flag to obstruct the view of a police officer filming protesters outside their headquarters in Wan Chai. In full: https://t.co/kmLJLFCnSX pic.twitter.com/EAOpppDUwm