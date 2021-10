La NASA va lancer un nouveau téléscope spatial

La NASA vient de sélectionner un nouveau projet qui propulsera un télescope spatial dernier cri. Sa mission sera d’étudier la naissance et la mort des étoiles ainsi que la formation des éléments chimiques présents dans la Voie lactée. Des chercheurs avaient d’ailleurs récemment découvert une cavité géante dans notre galaxie. Le télescope, baptisé Compton Spectrometer and Imager (COSI), devrait être lancé en 2025 dans le cadre du programme Astrophysics Explorers.

La théorie sur la Voie lactée contredite



Jusqu'ici, les astronomes pensaient que trois éléments - des gaz et des métaux - étaient mélangés de manière homogène dans la Voie lactée. Ce modèle était celui utilisé pour expliquer l’histoire et l’évolution de notre Galaxie. Une équipe internationale de chercheurs, dirigée par l’Université de Genève (Unige), a battu en brèche cette théorie. Elle a en effet démontré que le mélange des éléments n’était au contraire pas homogène au sein de l’amas d’étoiles où se trouve notre soleil. Pareille conclusion remet en cause les schémas scientifiques qui expliquaient comment se forment les planètes, notamment.

Ce dernier a reçu 18 modèles de télescope différent en 2019 et en a choisi quatre dans un premier temps pour des tests plus poussés. Après cette série d’examens méticuleux, le projet COSI a été sélectionné par un panel de scientifiques et d’ingénieurs.

«Depuis plus de 60 ans, la NASA offre des possibilités de missions inventives à plus petite échelle pour combler les lacunes de connaissances où nous cherchons encore des réponses, a déclaré Thomas Zurbuchen, administrateur associé du Science Mission Directorate de l’agence à Washington.

Plus de 90 missions

COSI répondra à des questions sur l’origine des éléments chimiques dans notre propre galaxie de la Voie lactée, les ingrédients mêmes qui sont essentiels à la formation de la Terre elle-même.»

Le chercheur principal de COSI est John Tomsick, de l'université de Californie à Berkeley. La mission coûtera environ 145 millions de dollars, sans compter les frais de lancement. La NASA choisira ultérieurement un fournisseur de services de lancement.

Le programme Explorers de la NASA est le plus ancien programme continu de l’agence. Il fournit un accès fréquent et peu coûteux à l’espace en utilisant des recherches spatiales dirigées par des chercheurs principaux et pertinents pour les programmes d’astrophysique et d’héliophysique. Depuis le lancement en 1958 d’Explorer 1, qui a découvert les ceintures de radiation de la Terre, le programme a lancé plus de 90 missions.

