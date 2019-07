La passagère du véhicule conteste son implication

«Nous avons une personne mise en examen qui conteste les faits, son implication, sa responsabilité, et nous a encore livré une énième version de l'accident avec des éléments nouveaux». C'est ce qu'a déclaré Me Philippe Courtois, avocat des familles des victimes, lors d'une audience d'appel du placement en détention provisoire de l'ex petite-amie du chauffard, qui a percuté et tué un enfant de neuf, le 9 juin à Lorient.

«Cela devient assez détestable et j'espère sincèrement qu'elle va rester en détention pour permettre à l'enquête de se poursuivre, avec des confrontations, des expertises, une reconstitution», a-t-il ajouté, demandant qu'elle reste enfermée durant «toute la durée de l'instruction».

Dépôt de plainte en 2018

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes s'est réunie pendant plus d'une heure pour examiner l'appel formé par Gaëlle T., 21 ans, arrêtée le 12 juin à Caudan (Morbihan), non loin des lieux du drame. Elle s'était présentée spontanément au domicile d'un particulier, après trois jours de cavale. Mise en examen pour non assistance à personne en danger, elle a été placée en détention provisoire et encourt une peine maximale de sept ans de prison. La chambre de l'instruction fera connaître sa décision demain, vendredi à 10 h.

«Il y a trop de zones d'ombre, d'incohérences, de contradictions. On a deux protagonistes qui ne disent pas la même chose et quasiment se renvoient la balle. Il est important de les avoir à disposition et de les confronter. Est-ce qu'ils ont été aidés? Comment ils ont été aidés? Nous devons la vérité aux familles», a déclaré Me Courtois, précisant que la mise en cause devait aussi pouvoir «être protégée d'elle-même» et «ne pas rentrer en contact avec les autres membres de cette cavale».

Un enfant tué

Gaëlle T. avait déposé plainte en 2018 pour harcèlement contre le chauffard, Killian L.-R., qui était par ailleurs son ex-petit ami. La plainte a été évoquée durant l'audience ainsi que pendant les précédentes auditions de la jeune femme devant la police et le juge d'instruction.

Pour rappel, l'accident est intervenu après un refus d'obtempérer du conducteur, alors que le véhicule était suivi à distance par la gendarmerie. Le véhicule a percuté une voiture en sortie de rond-point, sans faire de blessé, avant de faucher sur un trottoir un enfant de neuf ans, qui a été tué, et son cousin de sept ans, qui a été grièvement blessé. Killian L.-R., 20 ans, a été arrêté à Lanester le 18 juin et écroué le soir-même. Poursuivi pour notamment homicide et blessures involontaires aggravés, il encourt dix ans de prison.

(L'essentiel/afp)