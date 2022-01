#RTLMatin - Brigitte Macron réagit aux fausses rumeurs transphobes dont elle a été victime : "ils ont changé mon arbre généalogique", au micro de @VenturaAlba pic.twitter.com/Y3qF5c4Icc — RTL France (@RTLFrance) January 14, 2022

Invitée sur la radio française RTL, vendredi, Brigitte Macron s'est exprimée pour la première fois sur les rumeurs transphobes dont elle a été victime récemment. La journaliste Alba Ventura lui a d'abord demandé si elle avait été blessée par ces accusations largement partagées sur les réseaux sociaux.

«Au début, j'ai regardé ça de loin, puis je me suis rendu compte qu'ils avaient changé mon arbre généalogique (...) J'étais mon frère, et là on touche à la généalogie de mes parents, c'est impossible» a déclaré la première dame.

«Si je ne fais rien, alors que je me bats contre le harcèlement, je ne suis pas audible» a-t-elle ajouté, avant de préciser qu'elle a mis cinq jours et demi pour faire disparaître ces contenus mensongers. Selon une fausse information diffusée au mois de décembre, l'épouse du président français serait née homme et s'appellerait en réalité Jean-Michel Trogneux (son nom de jeune fille).

