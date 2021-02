Un étudiant algérien a «vécu l'enfer» en prison

«J'ai beaucoup enduré durant ces quatorze mois de prison et surtout les six jours passés à la caserne Ben Aknoun», connue sous le nom de «Centre Antar», à Alger, témoigne samedi Walid Nekkiche, 25 ans, dans le quotidien francophone Liberté. Il a été libéré après avoir passé plus d'un an en détention préventive. «J'ai vécu l'enfer» confie-t-il.

«Il y avait beaucoup de pression sur moi. Après ce long et angoissant passage dans ce lieu sinistre, j'ai été présenté au juge d'instruction du tribunal de Bab El-Oued (nord d'Alger) avant d'être incarcéré à la prison d'El Harrach», a ajouté l'étudiant de l'Institut supérieur des sciences de le mer et de l'aménagement de territoire.

La perpétuité requise

Le jeune homme a recouvré la liberté mercredi après avoir été condamné à six mois de prison ferme pour «distribution et possession de tracts pour porter atteinte à l'intérêt du pays».

Le procureur du tribunal de Dar El Beida à Alger avait requis lundi la réclusion à perpétuité contre l'étudiant, qui était poursuivi pour «complot contre l'Etat», «atteinte à l'intégrité du territoire national» et «incitation de la population à prendre les armes», des chefs d'accusation très graves au regard de la loi algérienne.

«Agressé sexuellement»

Lors du procès lundi, l'étudiant a affirmé avoir été «agressé sexuellement, physiquement et verbalement par les services de sécurité lors de son interrogatoire».

La révélation de ces sévices a suscité l'indignation et a été abondamment commentée dans certains médias et sur les réseaux sociaux, les appels à l'ouverture d'une enquête se multipliant.

(L'essentiel/afp)