Les appels aux financements des soins explosent

Quatre membres de sa famille atteints par le virus, pas d'économies et un système de santé public saturé: Gabriela Rodriguez, 31 ans, a mis sa voiture en gage et posté une annonce sur «Gofundme», la plateforme la plus connue du pays.

«C'est un cauchemar, une horreur», raconte la jeune femme, qui a perdu son travail dans une agence de voyage en raison de la pandémie et survit désormais avec 80 dollars par mois en gérant des comptes sur les réseaux sociaux. Loin des 300 dollars par jour qu'il lui faudrait pour payer les médicaments de sa mère 59 ans, de ses grand-parents de 80 et 67 ans et d'un cousin de 52 ans. Faute de places dans les hôpitaux qui sont débordés, Gabriela les soigne elle-même à domicile.

La situation de crise se répercute sur la Toile

«C'est gofundme ou mourir», évoque Maria Angelina Castillo, atteinte d'un cancer et qui a lancé un appel pour ses traitements.

Selon le gouvernement, 23 500 lits réservés pour des patients Covid sont disponibles à travers le pays, mais «la demande est en train de dépasser largement l'offre», souligne le Dr Jaime Lorenzo, de l'ONG Medicos Unidos Venezuela. «La saturation est grande et cela se répercute sur les réseaux sociaux» où les appels à l'aide se multiplient, constate-t-il.

Plus de 2 000 demandes

Le pays a enregistré 165 000 cas dont plus de 20 000 en mars, pour un peu moins de 1 700 décès depuis le début de la pandémie, selon les chiffres officiels. L'opposition et des ONG estiment que ces chiffres sont largement sous-évalués.

En tapant Covid-19, sur le moteur de recherche de Gofundme au Venezuela, on tombe sur pas moins de 2 300 demandes. Argent, médicaments, bonbonnes d'oxygène... Les demandes d'aide pullulent et n’épargnent personne. Gabriela a pour le moment réuni 1 075 dollars sur les 5.000 demandés. Sans ces dons, dit-elle, «je serais en train d'enterrer ma grand-mère en ce moment».

