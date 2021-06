Le château gonflable s'envole, les enfants éjectés

Un accident s'est produit ce week-end, à Barnaoul, dans le sud-ouest de la Sibérie, en Russie. Alors que des enfants s'amusaient dans un château gonflable, la structure s'est envolée. Deux petites filles de 3 et 4 ans, Anna et Vika, sont restées à bord avant d'être éjectées et de tomber sur les voies du tram. Trois autres jeunes ont été propulsés hors du château sans être blessés.

La petite Anna a subi une commotion cérébrale et une fracture de la colonne vertébrale. La deuxième victime, Vika, a une fracture du crâne et des blessures aux poumons et à l’abdomen. «Les filles sont actuellement en soins intensifs», a indiqué un porte-parole du ministère de la Santé. L'une des fillettes a été placée sous respirateur, précisait le Kommersant, un quotidien russe.

Les enquêteurs ont d'abord déclaré que l'accident avait été provoqué par des vents violents. Mais selon des témoins, qui ont entendu un bruit d'explosion, le château gonflable aurait été trop gonflé. Pour d’autres, il n'aurait pas été correctement sécurisé. «Le château gonflable avait été attaché à la clôture, ce qui est interdit», a indiqué un témoin. Un autre affirme avoir aperçu la structure sans protection pour le sol. Une enquête est ouverte.

(L'essentiel)