Trump menace de ne plus financer l'OMS pour de bon

Le président américain, Donald Trump, a menacé lundi de couper les vivres à l’OMS pour de bon et révélé qu’il prenait de l’hydroxychloroquine à titre préventif, au moment où des résultats encourageants pour un vaccin expérimental contre le coronavirus émergent.

La pandémie a déjà fait plus de 316 000 morts dans le monde, et les États-Unis sont le pays le plus touché avec plus de 90 000 décès et au moins 1,5 million de contaminations. Multipliant les critiques contre l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour sa gestion de la crise, Donald Trump lui a donné un mois pour obtenir des résultats significatifs.

«Si l’OMS ne s’engage pas à des améliorations notables dans un délai de 30 jours, je vais transformer la suspension temporaire du financement envers l’OMS en une mesure permanente et reconsidérer notre qualité de membre au sein de l’organisation», a tweeté Donald Trump.

L’épidémie de Covid-19 a mis à genoux les grandes économies mondiales. De nombreux pays s’efforcent de relancer l’activité, à l’image de l’Union européenne, Paris et Berlin ayant proposé lundi un plan de relance massif de 500 milliards d’euros pour aider le Vieux Continent à surmonter cette crise historique.

Résultats encourageants

La chancelière allemande, Angela Merkel, et le président français, Emmanuel Macron, ont proposé que la Commission européenne finance ce soutien à la relance en empruntant sur les marchés «au nom de l’UE», avant de reverser cet argent aux pays européens et «aux secteurs et régions les plus touchés».

Alors que la course au vaccin se poursuit dans le monde, la société américaine biotechnologique Moderna, l’une des plus avancées en la matière, a annoncé lundi des résultats encourageants mais à prendre avec précaution pour son vaccin expérimental chez huit volontaires, avant des essais à grande échelle prévus en juillet.

(L'essentiel/afp)