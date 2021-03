Pour la première fois dans l'Histoire, un pape en Irak

Dans ce berceau de la chrétienté rendu exsangue par les guerres et encore marqué par la percée du groupe État islamique (EI), le pape François rencontrera - et c'est aussi en soi une première spectaculaire - la plus haute autorité religieuse d'une partie du monde chiite, le grand ayatollah Ali Sistani à Najaf, au sud de Bagdad.

Il s'agira en outre du premier séjour à l'étranger du souverain pontife depuis le début de la pandémie de Covid-19, après avoir été dûment vacciné, tout comme la multitude de journalistes et d'ecclésiastiques qui le suivent.

Dans le désert

Durant sa visite de trois jours, le pape argentin de 84 ans rendra visite à une minorité chrétienne diverse mais réduite à peau de chagrin au milieu d'une population de 40 millions d'Irakiens brinquebalés depuis 40 ans de guerres en crises économiques.

Le programme papal est aussi ambitieux que ce voyage est historique: jusqu'à lundi, le souverain pontife ira dans une cathédrale endeuillée par une prise d'otages en 2010 à Bagdad, dans la cité d'Ur, dans le désert méridional de l'Irak, à Najaf et dans des églises ravagées par l'EI à Mossoul (nord).

Trois jours, 1 650 km

Près de 1 650 kilomètres au total à parcourir principalement par les airs. Partout sur son chemin, des messages de bienvenue et des appels à la coexistence ont été placardés. Des routes ont été asphaltées, des barrages de sécurité installés et des travaux de rénovation menés dans des zones jusqu'ici jamais au programme de visites officielles.

«Le message du pape c'est de dire que l'Église se tient aux côtés de ceux qui souffrent», explique à l'AFP l'archevêque chaldéen catholique de Mossoul et Aqra, Najeeb Michaeel.

«Le pape aura des mots forts ici même où des crimes contre l'Humanité et un génocide ont été commis», poursuit le prélat, qui a lui-même dû fuir les jihadistes à Mossoul.

