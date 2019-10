Un agent suspendu après une fausse arrestation

Un policier de Miami Beach (Floride) a été suspendu de ses fonctions et risque des sanctions pour être apparu sur une étrange vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Sur ces images, l'officier William Beeker procède à la fausse arrestation de trois jeunes femmes très légèrement vêtues et les fait marcher devant l'entrée du commissariat.

On ignore quand cette scène a été filmée. CBS rapporte que la vidéo est apparue sur Instagram, vraisemblablement publiée par l'une des trois femmes figurant sur les images. «Nous avons fini par être de gentilles filles», pouvait-on lire en légende de la vidéo. La police a confirmé que ces trois personnes n'étaient absolument pas en état d'arrestation.

Miami Beach Cop Suspended for Model Incident Appeared in Previous Video With Dancing Women Somehow, Miami Beach Police Officer William Beeker's latest incident — wherein he appears on film with semi-nude models at the police station — is not his first.... https://t.co/NJbVdG3XkS pic.twitter.com/IxTKY0xOgG