Battue et violée, Mel B apparaît dans un clip choc

Terrifiée, violentée et violée. Melanie Brown est l’actrice d’une campagne choc, nommée «Love should not hurt» (NDLR: L’amour ne doit pas blesser). Dans un clip diffusé en faveur de l’association Women’s Aid, on y voit l’ancienne Spice Girl tenter de fuir son partenaire violent et manipulateur.

Réalisé par le compositeur classique Fabio D'Andrea, le clip intervient après les révélations de la Britannique de 45 ans, qui affirme avoir été victime du même mal pendant près d’une décennie. Stephen Belafonte, réalisateur dont elle est divorcée depuis 2017, avait par ailleurs nié toute accusation de violence.

Désormais marraine de la campagne, Mel B souhaite mettre son histoire et sa notoriété au profit des victimes de violences. Elle a d’ailleurs confié au Sun que son traumatisme était si grand qu’elle n’a pas pu être prise dans les bras ou touchée «pendant une bonne année». «Mais il existe un moyen de s'en sortir. Il faut quelqu'un de très gentil, compréhensif et patient à vos côtés pour vous aider à vous en sortir. Mais la peur reste.»

(L'essentiel/szu)