L'Iran a lancé un premier satellite militaire

Les Gardiens de la Révolution en Iran ont annoncé le lancement «avec succès» du premier satellite militaire iranien mercredi, alors que Washington accuse Téhéran de vouloir renforcer ses compétences dans le domaine des missiles balistiques par le biais du lancement de satellites.

Le satellite, baptisé Nour, a été «lancé avec succès ce matin, mercredi 22 mai, à partir du lanceur à deux étages Qassed depuis le désert de Markazi en Iran», a indiqué Sepahnews, le site internet des Gardiens, armée idéologique de la République islamique.

Iran's Revolutionary Guard Says it launched military satellite amid US tensions



Iran's official said the satellite successfully reached an orbit of 264 miles above the Earth’s surface pic.twitter.com/4xGulznukf