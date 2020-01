Le chauffard interné après des idées suicidaires

Le jeune automobiliste en état d'ivresse qui a renversé 17 personnes, dont six jeunes Allemands qui ont été tués, dimanche dans le nord de l'Italie, a été hospitalisé en psychiatrie après avoir dit vouloir se suicider, rapportent lundi les médias.

Selon les actes de procédure du parquet, qui a ouvert une enquête, cités par le Corriere della Sera, le chauffard de 27 ans a manifesté une «volonté suicidaire» après s'est rendu compte du drame qu'il avait causé. «Il m'a dit qu'il aurait mieux valu qu'il meure lui-même», a déclaré l'avocat de l'accusé, contacté par Bild.

Un ouvrier

L'accident s'est produit vers 1h15 dimanche à la sortie de Lutago (Luttach), localité proche de la frontière avec l'Autriche, située dans la région germanophone du Haut Adige. Après avoir passé la soirée en discothèque, le groupe de skieurs âgés de 20 à 25 ans venait de descendre d'une navette qui les avait ramenés à leur hôtel quand la voiture sportive de marque allemande est arrivée à grande vitesse.

Certains ont été projetés à plusieurs dizaines de mètres. Six jeunes Allemands, trois hommes et trois femmes, sont morts sur le coup et onze autres, dont neuf Allemands, ont été blessés. Les carabiniers de Bolzano, chef-lieu du Haut Adige, ont identifié l'automobiliste, un ouvrier habitant et travaillant à Chienes (à 30 km au sud de Lutago), soulignant dans un communiqué qu'il est inculpé pour «homicides».

En état d'ivresse

Le parquet de Bolzano a précisé qu'il circulait avec une alcoolémie de 1,97 g par litre de sang, quatre fois plus que le maximum autorisé qui est de 0,5 g/l. Il encourt une peine de 18 ans de réclusion.

Parmi les jeunes décédés, figurent une étudiante en médecine à Hambourg de 23 ans, un jeune de 22 ans qui jouait au football au sein d'un club de Siegen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, et un étudiant en architecture de 22 ans originaire de Cologne.

#Italie Une voiture a percuté à grande vitesse un groupe de jeunes touristes allemands à Lutago, dans la Valle Aurina du Tyrol du Sud, tuant 6 personnes et faisant 11 blessés (3 dans un état grave)Le conducteur, un habitant de 28 ans, aurait 1 taux d'alcoolémie élevé.#Italypic.twitter.com/cYXICJOcry– Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) January 5, 2020

Merkel condamne

Dès dimanche, des bougies, des fleurs et des messages ont été déposés à proximité du lieu de l'accident qui a suscité une vive émotion en Italie et en Allemagne.

La chancelière Angela Merkel a dit sur Twitter «pleurer avec tous ceux qui ont perdu leurs enfants, leurs frères et sœurs, leurs amis dans la nuit» et le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a exprimé sa «proximité» avec les familles des jeunes touristes allemands. Au lendemain de ce drame, deux femmes de 34 et 40 ans ont été tuées lundi à l'aube par un automobiliste qui les a renversées à Senigallia, près d'Ancône, dans l'ouest de l'Italie, selon les médias.

Les deux victimes venaient de sortir d'une discothèque et marchaient sur le bord de la route lorsqu'elles ont été percutées par un véhicule conduit par un chauffard dont le test d'alcoolémie s'est, là encore, révélé positif, selon les mêmes sources.

(L'essentiel/afp)