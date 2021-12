Le Laos inaugure sa première ligne de train

Dans le cadre de sa politique des «Nouvelles routes de la soie», la Chine a financé en grande partie la première ligne de chemin de fer du Laos, et qui doit stimuler l'économie en difficulté de ce petit pays enclavé. La voie de 1 035 kilomètres traverse des chaînes de montagnes et des collines luxuriantes pour relier la ville chinoise de Kunming (sud-est) à Vientiane, capitale du Laos.

Une cérémonie bouddhiste a eu lieu jeudi pour bénir le nouveau chemin de fer. Le Premier ministre Phankham Viphavanh a frappé neuf fois sur un gong pour porter chance, selon le Laotian Times. Le président Thongloun Sisoulith devrait avoir des entretiens virtuels avec le président chinois Xi Jinping, vendredi, et tous deux devraient prononcer un discours lors de la cérémonie d'ouverture officielle.

La Chine, qui espère prolonger la voie jusqu'à Singapour en passant par la Thaïlande et la Malaisie, a financé ce projet dans le cadre de sa politique des «Nouvelles routes de la soie» ("Belt and Road"). Elle assure que les 414 kilomètres de tronçon laotien vont permettre au pays, l'un des plus pauvres d'Asie, de dynamiser sa fragile économie en la reliant au gigantesque marché chinois.

Snap a ticket for #China-#Laos railway ahead of its launch on Friday! The 1,000-km rail will cut down the travel time between the two countries, said Lao locals. pic.twitter.com/BJvQ13nhzr — CGTN Global Business (@CGTNGlobalBiz) December 2, 2021

Il va «passer d'un pays enclavé à une plaque tournante» régionale, s'est enthousiasmé mercredi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin. Les analystes ont reconnu le potentiel économique de la ligne ferroviaire mais s'inquiètent pour le Laos, qui prend en charge 30% du coût global de l'infrastructure et qui a dû s'endetter à hauteur de 1,06 milliard de dollars pour la financer.

Pour tirer profit du chemin de fer, le gouvernement doit entreprendre des réformes substantielles - notamment améliorer son système de gestion des frontières, selon un rapport de la Banque mondiale. Mais il y a peu de transparence sur la manière dont le Laos financera sa dette, dans un pays où le salaire minimum est d'environ 110 dollars, a déclaré Greg Raymond, professeur à l'Australian National University.

Le pays communiste et ses 7,2 millions d'habitants ne disposaient auparavant que de quatre kilomètres de voies ferrées. Désormais, d'élégants trains rouges, bleus et blancs rouleront à une vitesse pouvant atteindre 160 km/h sur la ligne. Elle a nécessité, sur le seul tronçon laotien, cinq ans de travaux et la construction de 75 tunnels et de 167 ponts.

Official opening of the Lao-China railway. Joining Prime Minister and other dignitaries on a ride to Vang Vien. A big day for Laos. pic.twitter.com/VDgOcaBqga — Paul Kelly (@AusAmbLaos) December 3, 2021

Le projet a déjà affecté quelque 4 400 agriculteurs et villageois, contraints de céder leurs terres. Nombre d'entre eux ont dû attendre longtemps avant d'être indemnisés ou ont reçu des montants insuffisants, d'après un rapport du Mouvement laotien pour les droits humains.

Très fragile, l'économie du Laos souffre depuis la pandémie: elle a connu une croissance proche de zéro en 2020 et les espoirs de rebond ont été douchés à partir du printemps 2021 par un pic sans précédent de Covid-19. Le chemin de fer pourrait stimuler l'économie du Laos mais le gouvernement doit entreprendre des réformes substantielles - notamment améliorer ses systèmes de gestion des frontières, selon un rapport de la Banque mondiale.

The China-Laos railway, with a length of 1,024 km and connecting Kunming of southwest China's Yunnan Province and Lao capital Vientiane. Let’s follow the perspective of the China Rejuvenation driver and enjoy the scenery of the domestic section of the China-Laos Railway. pic.twitter.com/pIoqGvV98w — Jixiang News (@JixiangNews) December 3, 2021

Ce projet pourrait changer la donne sur le plan économique, selon l'économiste en chef de la Bangkok Bank, Burin Adulwattana. «Je ne vois pas cela comme une tentative de la Chine de mettre le Laos en faillite... ce n'est pas une stratégie de cheval de Troie. Je pense qu'il s'agira d'une situation gagnant-gagnant», a-t-il déclaré.

Mais il y a peu de transparence sur la façon dont le Laos financera sa dette, a déclaré Greg Raymond, professeur à l'Australian National University. Un rapport de la Banque mondiale a noté que "le financement du programme d'infrastructure publique existant semble de moins en moins viable».

Le chercheur voit le chemin de fer comme est un important test pour l'économie du pays, essentiellement basée sur l'agriculture de subsistance, qui ne dispose pas d'une grande classe marchande. «La question pour le Laos est de savoir si son économie... son secteur privé est en mesure de tirer parti de ce système de transport», a déclaré M. Raymond.

