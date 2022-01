Bloqués sur l'autoroute pendant plus de 24 heures

Un tronçon de 86 kilomètres de l'autoroute I-95, menant vers la capitale américaine Washington, avait fermé mardi, les autorités s'efforçant de rendre praticables des voies entravées par les troncs d'arbres, camions immobilisés, monceaux de neige et plaques de verglas.

«Il n'y a plus de personnes bloquées», a indiqué mardi soir, dans un tweet le département des transports de Virginie, estimant qu'il restait «moins de 20 véhicules à retirer de l'autoroute, avant que les chasse-neige ne viennent enlever la neige et la glace des voies de circulation». «Nous sommes bloqués à cet endroit depuis 12 heures», avait raconté mardi matin, sur Instagram, un Américain, Jeff. Le soleil hivernal qui a remplacé la tempête de lundi n'a pas délivré les camions et voitures bloqués autour de lui.

Des familles bloquées

Dans la nuit glaciale de lundi à mardi, cet internaute racontait entre deux camions «être bloqué dans le ventre de la bête I-95» après avoir parcouru 40 km en douze heures. «Ça va, nous avons un peu de nourriture et d'eau», racontait-il à ses abonnés.

«Nous avons dormi dans notre voiture alors qu'il gelait» par environ -5°C, avait raconté mardi sur Instagram, Kyle Oland, un père de famille, disant avoir été bloqué «près de 24 heures» sur l'autoroute avec son épouse et ses deux enfants. La famille a finalement été accueillie en pleine nuit par un habitant près de la sortie la plus proche, après 5 km de marche, mais «nous ne savons pas quand nous pourrons repartir», a-t-il ajouté.

20 cm de neige

Jim DeFede, un journaliste de la chaîne CBS basé en Floride, a raconté sur Twitter être bloqué lui-même depuis plus de 20 heures et n'avoir vu ni employé de l'autoroute ni dépanneuse passer pendant douze heures. Le gouverneur de Virginie, Ralph Northam, avait assuré dans un tweet que ses équipes avaient travaillé «toute la nuit» et poursuivaient leurs efforts pour dégager l'autoroute et offrir des abris chauffés aux naufragés de la route.

La tempête qui s'est abattue lundi sur la région a déposé une vingtaine de centimètres de neige, paralysant la capitale Washington et bloquant notamment une demi-heure le président Joe Biden dans son avion Air Force One. Plus de 200 000 foyers restaient mardi privés d'électricité en Virginie, ainsi que des dizaines de milliers d'autres dans l'État voisin du Maryland, selon le site spécialisé Power outage.

(L'essentiel/afp)