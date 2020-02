Attaque au couteau à Londres, trois blessés

Several people have been stabbed in Streatham, south London, and a man has been shot by police in what they describe as a "terrorist-related" incident. https://t.co/HaJPYu139p - @SkyNews — Breaking News (@BreakingNews) February 2, 2020

Une attaque au couteau considérée comme «terroriste» dans une rue commerçante du sud de Londres a fait trois blessés dont un grave dimanche, a annoncé la police qui a abattu l'assaillant, déjà sous surveillance selon un média britannique.

Après avoir évoqué deux blessés, la police a revu son bilan à trois blessés. L'un deux «est hospitalisé et sa vie est en danger», a-t-elle précisé. L'auteur a été tué par balles par la police, selon la même source, qui avait déclaré les faits comme «de nature terroriste» avec une rapidité inhabituelle, suscitant des interrogations sur les éléments dont elle dispose. Un témoin a indiqué aux médias britannique avoir vu l'assaillant tenir une machette, d'autres ont dit l'avoir vu porter un gilet pouvant ressembler à un gilet explosif, sans que la police confirme aucune de ces informations.

Sous surveillance

À la télévision britannique, la députée de la circonscription Bell Ribeiro-Addy a précisé que «la police surveillait (l'assaillant) depuis un certain temps», sans plus de détails. Selon la chaîne Sky News, il se trouvait «sous la surveillance active de la police antiterroriste».

La rue où se sont produits les faits a été bouclée par la police, maintenant les passants à plusieurs centaines de mètres, ont constaté des journalistes de l'AFP sur place. Certains magasins ont fermé leurs portes plus tôt que prévu et un hélicoptère survolait la zone. Le propriétaire d'un salon de coiffure de la rue a dit avoir vu des policiers en civil pourchasser quelqu'un. «Ils ont tiré trois fois (...). Il est resté vivant plusieurs minutes, je pouvais le voir bouger la tête».

We were just evacuated from our flat in #Streatham incident on the high road pic.twitter.com/NhPJKVA2Qs — Jack Odell (@jakodell) February 2, 2020

«Il portait un gilet», a ajouté Karker Tahir, précisant que la police avait demandé à ses clients d'évacuer les lieux «par la porte de derrière en cas d'explosion». Un témoin a raconté à l'agence de presse PA avoir vu un homme portant une machette et des canettes en métal pourchassé par un homme en civil: «Il s'est fait tirer dessus. Je pense avoir entendu trois coups de feu», a dit cet étudiant de 19 ans. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des hommes armés en civil semblant tenir quelqu'un en joue, abrités derrière une voiture banalisée. Il sont rapidement rejoints par des véhicules de police.

Sur Twitter, le Premier ministre Boris Johnson a remercié les services de secours, ajoutant que ses pensées allaient aux «blessés et à tous ceux qui ont été affectés». «Les terroristes cherchent à nous diviser et à détruire notre mode de vie. A Londres, nous ne les laisserons jamais y parvenir», a réagi le maire de Londres Sadiq Khan dans un communiqué. Londres a été le théâtre de plusieurs attentats terroristes ces dernières années. Fin novembre, une attaque au couteau avait fait deux morts à London Bridge, un pont du centre de la capitale britannique, avant que l'assaillant, qui portait un gilet explosif factice, soit abattu par la police.

