Sabaton victime d'un accident de voiture

Sale moment pour Sabaton. Le combo a été impliqué dans un «sérieux» accident de la route ainsi qu'il l'a révélé sur les réseaux sociaux. Le groupe suédois rentrait d'un tournage dans le désert tunisien quand le crash a eu lieu, vendredi 30 août 2019 .

«On est tous cassés, avec des méchants bleus, on a saigné et on a été recousus. Mais on est heureux d'être en vie et confiants dans l'idée qu'on va se rétablir avec le temps», a posté le combo. Les Suédois ont également communiqué «qu'après avoir consulté des médecins qui ont évalué leurs blessures», ils ont malheureusement dû annuler un concert en Pologne, dimanche 1er septembre 2019.

«On reviendra revigorés et plein de forces en octobre 2019 pour notre tournée nord-américaine et on reviendra en Pologne, dès que possible», a encore dit Sabaton.

(L'essentiel/fec)