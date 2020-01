L'amour à la plage, puis le sale quart d'heure à la TV

Deux jeunes Russes étaient en train de fêter Nouvel An à Pattaya (sud) quand, «submergés par l'excitation», ils n'ont pu résister à l'envie d'un câlin sur la plage. Devant des témoins effarés, Roman (26 ans) et Daria (19 ans) se sont couchés sur le sable et ont laissé libre cours à leurs pulsions pendant quelques secondes, avant de rentrer à l'hôtel. Malheureusement pour les deux tourtereaux, un témoin a eu le temps de dégainer son téléphone portable pour immortaliser la scène.

L'auteur de la vidéo a transmis les images à la police, qui s'est rapidement rendue sur la plage dans l'espoir d'y collecter des indices, explique le «Sun». Grâce à des caméras de surveillance, les autorités ont pu identifier le couple et déterminer dans quel établissement il séjournait. Samedi, Daria et Roman ont été arrêtés pour indécence publique. Condamnés à payer chacun une amende de 5000 baht (160 francs), les deux Russes ont par ailleurs été contraints d'apparaître devant une caméra de télévision pour présenter leurs excuses. Un masque chirurgical cachant leur visage, les deux touristes ont fait leur mea culpa dans les locaux de la police.

«Pardon d'avoir offensé les citoyens et sali la réputation de la ville. Nous sommes désolé», a déclaré le jeune homme. «Ils ont expliqué avoir ressenti une forte excitation sexuelle. Et parce qu'ils étaient ivres, ils disent n'avoir pas pris conscience de l'endroit où ils se trouvaient», a fait savoir le lieutenant colonel Piyapong Ensarn. «Un tel acte détruit la bonne image de Pattaya en tant que destination touristique», s'est-il indigné. Après leurs excuses publiques et le paiement de leur amende, les deux Russes ont été libérés.

(L'essentiel/joc)