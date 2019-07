Un café Mickey doit fermer à cause de souris

#RETAIL ALERT | @Primark ouvre le plus grand #magasin #textile au monde à #Birmingham au #RoyaumeUni . Sur 14.900 m² et 5 étages, on y trouve 1 #barbier , 1 studio de #beauté , 2 #restaurants , le 1er #Primarket Café et 1 Disney #Café #newopening #retail #concept pic.twitter.com/Bcf9Zb4cb7

Un café Disney s'est implanté au centre commercial Primark à Birmingham (Royaume-Uni) avec pour thème Mickey. Tout a été réalisé pour rendre hommage à la célèbre souris de Disney avec une entrée et des pancakes de la même forme des oreilles ou encore des décorations au néon.

L'endroit a toutefois dû fermer ses portes momentanément après que deux clients aient photographié une vraie souris en train de se balader entre les tables, rapporte le Daily Mail.

Le café a donc entrepris un nettoyage en bonne et due forme assorti d'une chasse au rongeur avant une inspection des services sanitaires. Le Café Primark a confirmé l'incident et assuré que toutes les mesures avaient été prises pour éviter une nouvelle apparition de ce visiteur indésirable.

