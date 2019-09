Jean-​​Claude Juncker perd «un grand ami»

Jacques Chirac est décédé ce jeudi matin, à l'âge de 86 ans, a annoncé son gendre, Frédéric Salat-Baroux, à l'AFP. Les réactions et les hommages des personnalités se succèdent depuis l'annonce.

Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, est «bouleversé et dévasté» par la mort de Jacques Chirac, a-t-il déclaré, après avoir appris la nouvelle. Jacques Chirac était, pour lui, «un grand homme d'État» et «un grand ami», a déclaré jeudi, la porte-parole en chef de la Commission.

Aujourd'hui, l'Europe perd une de ses figures de proue, la France un grand homme d'État et moi un ami fidèle. Jacques #Chirac était un homme de fortes convictions, celles des valeurs humanistes de fraternité, de respect de la tolérance.https://t.co/HcdpxsRHa9 — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) September 26, 2019

«Son héritage pour la France et l'Union européenne restera à jamais», a ajouté la porte-parole, Mina Andreeva. «Le président (de la Commission) n'a pas de mot pour exprimer son deuil», a-t-elle dit.

Le Premier ministre Xavier Bettel a lui aussi insisté sur la grandeur de l'ancien chef d'État.

Avec Jacques Chirac nous avons perdu un grand homme d’État, un champion convaincu de l’intégration européenne et un ami de notre pays. Toutes mes pensées à sa famille et ses proches. — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) September 26, 2019

Les drapeaux en berne

Le président français Emmanuel Macron a annulé son déplacement à Rodez et s'exprimera à 20h en hommage à Jacques Chirac, a indiqué l'Élysée. «C'est une part de ma vie qui disparaît aujourd'hui», a réagi, l'ancien chef d'État, Nicolas Sarkozy.

Anh Dao Traxel, qui a été adoptée par le couple Chirac en 1979, a également parlé aux médias, «il m'a tout donné dans ma vie, m'a permis d'avoir une deuxième chance», a-t-elle insisté. «Les drapeaux de tous les équipements municipaux seront mis en berne», a précisé la maire de Paris, dans un communiqué. Anne Hidalgo honore un «homme d’État hors normes», assurant que «Paris est en deuil». L'ancien président de la République était «un combattant» pour François Hollande, un chef qui «avait su établir un lien personnel avec les Français».

Les députés ont observé une minute de silence à l'Assemblée nationale.

Une minute de silence observée à l'Assemblée nationale en hommage à Jacques Chirac pic.twitter.com/2pdiWQgytB — BFMTV (@BFMTV) September 26, 2019

« J’ai du chagrin mais c’est beaucoup mieux comme ça. Ce n’était plus Jacques depuis quelques temps. » Line Renaud @BFMTV #Chirac — ???????????????????????????? ???????????????????????????????? (@a2linefrancois) September 26, 2019

Réactions en chaîne en Europe

Heiko Maas, le ministre allemand des Affaires étrangères, a loué en particulier «son "Non" à la guerre en Irak», et la volonté de l'ancien président français d'assumer la responsabilité du «Régime de Vichy et des collaborateurs français dans les crimes nazis».

Mit unseren französischen FreundInnen trauern wir um Jacques Chirac. Wir verlieren einen großen Staatsmann und Europäer. Sein Nein zum Irakkrieg und seine konsequente Aufarbeitung der Naziverbrechen auch durch frz. Kollaborateure und die Vichy-Regierung ehren sein Andenken. — Heiko Maas ???????? (@HeikoMaas) September 26, 2019

«Très attristée», Angela Merkel dit au revoir à un «partenaire formidable».La chancelière allemande avait côtoyé Jacques Chirac durant ses deux premières années à la chancellerie, de 2005 à 2007.

«La France et l'Europe perdent une figure majeure», le président élu du Conseil Européen et Premier ministre belge a tenu à présenter ses condoléances à la famille sur Twitter.

La France et l'Europe perdent une figure majeure.



Un homme chaleureux, intelligent et enthousiaste qui avait une réelle préoccupation concernant les questions environnementales et l’UE.



Mes sincères condoléances envers la famille et les proches de Jacques Chirac. pic.twitter.com/3FenUz11Tl — Charles Michel (@CharlesMichel) September 26, 2019

Le Premier ministre libanais qualifie Jacques Chirac comme l'un des «plus grands hommes» de la France. «Les Libanais et les Arabes ressentent aujourd'hui de la (douleur après la) perte d’un homme qui a profondément marqué leur conscience pendant de nombreuses années», a ajouté dans un communiqué Saad Hariri.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a salué un «formidable dirigeant qui a façonné le destin» de la France. Depuis Moscou, Vladimir Poutine a rendu hommage à un dirigeant «sage et visionnaire». «Jacques Chirac a acquis le respect mérité de ses compatriotes et une haute autorité internationale en tant que dirigeant sage et visionnaire ayant toujours défendu les intérêts de son pays», a affirmé M. Poutine, qui avait récemment désigné M. Chirac comme le dirigeant étranger l'ayant le plus impressionné de sa carrière.

