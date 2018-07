Un homme se noie dans la Moselle à Trèves

Des équipes de recherche ont été déployées depuis dimanche soir, pour retrouver le corps d'un jeune homme, qui se serait certainement noyé à Trèves. C'est à hauteur du pont Konrad-Adenauer et de la «Römerbrücke», à l'est de la rivière, qu'un ami et le jeune homme auraient voulu franchir la Moselle à la nage, pour atteindre l'autre rive, a informé le journal local Trierische Volksfreund sur leur page Internet.

Deux hélicoptères, des secours aériens allemands et de la Luxembourg Air Rescue, sont sur place depuis lundi matin, pour effectuer des recherches au dessus de la Moselle. En plus des moyens aériens, des plongeurs, la police fluviale et différentes équipes de sauvetage de la Grande Région se sont mobilisées pour rechercher le corps du jeune homme.

Le journal local de Trèves, Volksfreund, explique que les jeunes hommes seraient entrés dans l'eau du coté est de la rivière, au niveau des berges de Sainte-Barbara pour en sortir de l'autre coté, rive ouest. L'homme n'avait pas pu être retrouvé dimanche, malgré les efforts de son ami, des sauveteurs et autres baigneurs sur place.

(L'essentiel)