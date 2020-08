Retour en images sur la tragédie de Beyrouth

Le Liban vit un véritable cauchemar depuis que sa capitale a été frappée par deux explosions mardi soir. Vers 18h, quand certains citoyens de Beyrouth rentraient du travail ou que d'autres profitaient de moments en famille ou entre amis, un entrepôt contenant quelque 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium près du port a soudainement explosé, détruisant presque tout aux alentours. Aussi impressionnantes qu'elles soient, les images et vidéos des explosions ont fait le tour du monde.

Le bilan (au moins 113 morts et plus de 4 000 blessés) pourrait encore s’alourdir dans les heures à venir. Les explosions, dont le souffle a été ressenti jusque sur l'île de Chypre, à plus de 200 kilomètres de là, ont été enregistrées par les capteurs de l'institut américain de géophysique (USGS) comme un séisme de magnitude 3,3.

Un réveil dans la douleur ce mercredi matin pour les habitants de la ville Beyrouth, qui se trouve complètement dévastée. Malgré le choc, une grande solidarité s'est mise en place entre les citoyens, pour retrouver les disparus et transporter les blessés les plus graves vers les hôpitaux les plus proches. Au lendemain de la double explosion, les ruines de la ville sont encore fumantes. Même avec le soutien de nombreux pays, il faudra beaucoup de temps à Beyrouth pour renaître de ses cendres.

(mm/L'essentiel)