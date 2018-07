Une des principales gares de Paris paralysée

De nombreux voyageurs attendaient dans la gare, trainant leurs valises ou assis sur leurs sacs, penchés sur leurs téléphones mobiles ou le nez vers les tableaux d'affichage. En effet, le trafic était interrompu vendredi au départ et à l'arrivée de la gare Montparnasse à Paris, depuis environ 11h45, en raison d'un incendie sur un poste électrique du réseau de transport d'électricité (RTE), a indiqué la SNCF, aussi sur leur compte Twitter. Le trafic devrait rester très perturbé jusqu'en fin de journée. Cette interruption va toucher de très nombreux voyageurs qui devaient prendre le train ce vendredi et au cours du week-end, moment critique où de nombreux vacanciers rentrent à Paris et d'autres quittent la capitale. «Les personnes qui peuvent reporter leur voyage, il faut qu'elles le reportent», a déclaré à la presse un responsable de la SNCF Alain Krakovitch, devant la gare.

Un incendie dans un poste de transformation électrique @rte_france interrompt le trafic au départ et à l'arrivée de Paris Montparnasse. De très fortes perturbations sont à prévoir jusqu'en fin de journée. Toutes les infos sur l'app SNCF et sur le site https://t.co/tupYrBAX9Mhttps://t.co/84Afmkd1Vx– SNCF (@SNCF) 27 juillet 2018

«De très fortes perturbations de trafic jusqu'en fin de journée»

Mais il y aura de très fortes perturbations de trafic jusqu'en fin de journée, a prévenu la société, alors que de très nombreux passagers étaient attendus sur la quai en cette journée caniculaire à Paris, où la température avoisine les 35 degrés. La gare dessert notamment les villes Nantes, Bordeaux, Rennes, est utilisée par les vacanciers à destination du littoral atlantique. Le poste électrique se trouve près de Versailles, une ville de la banlieue parisienne. Sur Twitter, de nombreux internautes publiaient des photos et vidéos d'un panache de fumée noire au-dessus de la ville et à proximité des voies ferrées, les présentant comme prises à proximité du lieu de l'incendie.

Et ce gros incendie sur un transfo est synonyme de galère pour les aoûtiens de la gare Montparnasse, où le trafic est interrompu jusqu'à nouvel ordre... https://t.co/aADEW53kacpic.twitter.com/sIy0r1eMDR– Eric Mettout (@Mettout) 27 juillet 2018

INFO - Le trafic est totalement interrompu au départ et à l'arrivée de la gare #Montparnasse à Paris après un incendie sur un poste électrique (RTE) à Issy-les-Moulineaux. (?@Tomiiks) pic.twitter.com/98TkfFjE4B– Brèves de presse (@Brevesdepresse) 27 juillet 2018

?Trafic à la gare Montparnasse totalement interrompu jusqu'à lundi 30/07 suite à l'incendie du poste RTE ce matin à Issy-Les-Moulineaux. pic.twitter.com/5soHEhxukz– Sébastien Goix (@SebastienGoix) 27 juillet 2018

Le trafic est totalement interrompu à la gare Montparnasse après un incendie sur un poste électrique https://t.co/l5ShvRUyRO– Europe 1 (@Europe1) 27 juillet 2018

: Un incendie s'est déclaré dans un centre de distribution d'électricité à Issy-Les-Moulineaux, des coupures d'électricité onr été signalés notamment à la gare Montparnasse ou le trafic est totalement interrompu pic.twitter.com/bIAK4EYfLE– Minutes Actu (@Minutes_actu) 27 juillet 2018

Cette installation est «un poste racine, très important», qui affecte aussi les installations de secours de la gare, a expliqué un autre responsable de la SNCF, Patrick Jeantet, ajoutant que la compagnie travaillait à un plan pour faire passer certains trains de grande lignes par une autre gare plus petite, Austerlitz. D'autre part, la SNCF va œuvrer pour faire circuler un nombre réduit de trains à Montparnasse, dans la journée.

Cette même gare, avait subi une importante avarie il y a pile un an, avec une interruption du trafic pendant le week-end du chassé-croisé estival à cause d'une panne de signalisation, plaçant le transporteur sur la sellette et forçant le gouvernement à réagir. Parallèlement, les voyageurs empruntant le tunnel sous la Manche devaient s'armer de patience, avec des retards d'environ une heure et demie, vendredi matin, en raison de problèmes de climatisation provoqués par la vague de chaleur.

(L'essentiel/afp)