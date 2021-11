La place des pendaisons devient celle des amoureux

Nader al-Hussein attend avec impatience sa petite amie au rond-point du «Paradis» à Raqa, là même où les jihadistes du groupe État islamique (EI) exécutaient en public leurs victimes, du temps où ils faisaient régner la terreur dans cette ville de Syrie.

«Avant, on évitait même de passer par là pour ne pas voir le sang et être terrorisés», raconte le jeune homme de 25 ans, assis sur un banc près d’un bassin dans le square décoré d’arches en pierre. «Maintenant, c’est le lieu idéal pour se retrouver en amoureux, en famille, ou avec des amis».

Des têtes décapitées exposées

Après avoir connu de larges revers au début de la guerre déclenchée en 2011 par la répression de manifestations prodémocratie, le régime syrien a repris à partir de 2015 une grande partie du territoire.

Les habitants de Raqa, située dans le nord de la Syrie, avaient rebaptisé le rond-point Al-Naïm (le paradis, en arabe) en «rond-point de l’enfer» en raison des horribles exécutions qui y étaient menées par les jihadistes: les têtes décapitées ou les corps crucifiés y étaient exposés pendant des jours, pour servir d’exemple.

Lieu de loisir

L’EI, qui avait fait de Raqa la «capitale» de son califat en Syrie, y imposait une stricte ségrégation des sexes. Sa terrible police des mœurs y pourchassait ainsi les couples non mariés, leur faisant subir les pires sévices. Les femmes ne pouvaient sortir qu’intégralement voilées et accompagnées par un tuteur. L’EI avait même interdit à la population de fumer ou d’écouter de la musique.

Aujourd’hui, les enfants jouent en riant dans le square, hommes et femmes devisent sur les bancs publics et se prennent en photo, et il fait bon y passer la soirée, lorsque des lumières multicolores illuminent les arches.

«Prisonniers en cages»

Le rond-point se trouve dans le centre de la ville, partiellement détruite mais où les cafés et les commerces sont à nouveau ouverts. La vie reprend, même si les habitants ont du mal à oublier les années de cauchemar.

Les jihadistes avaient instauré une stricte interprétation de la loi islamique, appliquant le code de sanctions prévues par la charia, comme l’amputation de la main d’un voleur, ou la lapidation des femmes adultères.

Les personnes homosexuelles étaient précipitées du haut des immeubles, et les prisonnières de la minorité yézidie, considérées comme hérétiques, vendues comme esclaves dans les marchés de la ville.

(L'essentiel/afp)