Téhéran interdit l'anglais à l'école primaire

L'enseignement de l'anglais a été interdit dans les classes de l'école primaire en Iran. Le guide de la révolution iranienne, Ali Khamenei, qui a pris cette décision, estime que la pratique de l'anglais favorisait une «invasion culturelle» occidentale.

«L'enseignement de l'anglais dans les écoles primaires publiques et non-publiques du cursus officiel est contraire aux lois et règlements», a déclaré samedi Mehdi Navid-Adham, président du haut conseil de l'éducation, à la télévision iranienne.

Plus de 20 morts

Le parlement iranien s'est en outre réuni dimanche à huis clos pour une session spéciale consacrée aux récents troubles dans le pays. Les députés ont auditionné le ministre de l'intérieur Abdolreza Rahmani Fazli, celui des renseignements Mahmoud Alavi, et le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale Ali Shamkhani, à propos des manifestations qui ont eu lieu dans plusieurs villes pour protester contre la vie chère et le régime.

«Cette réunion a principalement porté sur les conditions de vie des gens, la situation économique et le chômage», a déclaré le député conservateur Mohammad Reza Kachouie. Selon lui, «l'ennemi essaie de s'infiltrer dans le pays et les questions économiques ont joué un rôle importants dans les protestations». Ces manifestations et leur répression ont fait au total 21 morts, essentiellement des manifestants, selon les autorités, et plusieurs centaines de personnes ont été arrêtées, dont 450 à Téhéran.



(L'essentiel/)