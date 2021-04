Ultime journée au procès de la mort de George Floyd

Derek Chauvin a-t-il provoqué la mort de George Floyd? L’accusation et la défense ont lundi une ultime occasion de faire pencher la balance au procès du policier américain, avant de laisser le jury délibérer dans un climat de fortes tensions après une nouvelle bavure policière.

Derek Chauvin, un policier blanc de 45 ans, est jugé pour meurtre, homicide involontaire et violences volontaires ayant entraîné la mort de George Floyd, un Afro-Américain, le 25 mai 2020 à Minneapolis. Pendant plus de neuf minutes, il avait maintenu un genou sur le cou du quadragénaire qui était allongé sur le ventre, les mains menottées dans le dos.

Mort d’un «manque d’oxygène»

Son agonie, filmée en direct par des passants, a suscité des manifestations antiracistes d’une ampleur historique et une vague d’indignation mondiale contre les brutalités policières. Pendant trois semaines de procès, deux thèses se sont affrontées sur les causes de la mort de cet homme à l’imposant gabarit, surnommé par ses proches le «doux géant». L’accusation, qui a appelé à la barre près de 40 témoins, réaffirmera dans ses réquisitions que c’est bien le policier qui tué George Floyd.

Il est mort d’un «manque d’oxygène» provoqué par la pression de Derek Chauvin sur son cou et son dos, ont expliqué plusieurs médecins. L’Afro-Américain avait des problèmes cardiaques mais même une personne en bonne santé «serait morte de ce que George Floyd a subi», a affirmé le pneumologue Martin Tobin. Le chef de la police de Minneapolis, Medaria Arradondo, a affirmé que son ancien subordonné avait «violé les règles» et «les valeurs» de l’institution. Des experts et des témoins de la scène ont aussi fustigé l’inaction de Derek Chauvin alors que George Floyd était inconscient.

Verdict unanime

Les jurés s’isoleront ensuite pour délibérer. Ils devront rendre un verdict unanime pour chacun des trois chefs d’inculpation. Si le jury ne parvient pas à se mettre d’accord sur l’ensemble des charges, le procès sera déclaré «nul».

Tout autre scénario qu’une condamnation inquiète les autorités locales. La tension est très forte dans la ville, qui s’était déjà embrasée après la mort de George Floyd. Les commerces sont calfeutrés derrière des plaques de bois, et des soldats de la Garde nationale patrouillent dans les rues. La mort également la semaine dernière de Daunte Wright, un jeune Afro-Américain tué par une policière blanche lors d’un banal contrôle routier dans la banlieue de Minneapolis, n’a fait qu’augmenter cette tension. L’issue du procès de Derek Chauvin aura aussi un impact sur celui des trois autres agents, qui doivent être jugés en août pour «complicité de meurtre».

(L'essentiel/afp)