63 ans après, ils se retrouvent et s'unissent

“When they reunited on her doorstep for the first time in 63 years, Annette Callahan said, ‘He held my face in both his hands and he kissed me.’” #OPAC #OldPeopleAreCool #GeroTwitter @linkedsenior @USATODAY https://t.co/5VxbvShGEF pic.twitter.com/zymbwDYmXH — Old People Are Cool (@Oldplparecool) October 3, 2019

C'est une histoire digne d'un scénario d'une comédie romantique américaine, pourtant elle est bien réelle et en fera rêver plus d'un. Bob et Annette se sont mariés le 19 octobre 2019, après être sortis ensemble et s'est quittés en 1956, rapporte Fow News... On est en 1955, Annette et Bob vont à l'école ensemble en Virginie, aux États-Unis. Les deux jeunes tombent éperdument amoureux l'un de l'autre et sortent ensemble. Pendant l'été, sa petite copine part en vacances en Floride avec sa famille. Annette a le coup de foudre pour un autre homme et décide de rompre avec son petit ami. Pourtant dévasté, Bob accepte le choix de sa bien-aimée.

Après leur diplôme, les anciens amants prennent une route différente et se perdent de vue. Bob devient agent des forces publiques, professeur et huissier de justice. Il rencontre Diane, sa future femme et fonde son foyer, bien loin de son amour de jeunesse. Annette épouse l'homme dont elle est tombée amoureuse en voyage, devient maman et infirmière.

Bob Harvey and Annette Adkins, the 80-year-old onetime high school sweethearts who reconnected after finding each other on Google, just got married 60 years after going to prom together. https://t.co/ldZI5dreAq pic.twitter.com/6hna8d194u — Inside Edition (@InsideEdition) October 23, 2019

Quelques années passent et en 2015, Annette perd son mari. En 2017, Bob vit la même tragédie et perd lui aussi son être cher, d'un cancer. Malgré toutes les épreuves de la vie, les deux ex-amants n'ont jamais oublié le temps passé ensemble, leur amour est toujours dans un coin de leur tête. C'est le cœur nostalgique que Bob décide de tenter de retrouver Annette, même après tant d'années. Il apprend le décès de son mari et décide d'envoyer une carte de condoléances aux personnes qui se sont occupées du défunt, avec son numéro de portable. Au même moment, sans le savoir, Annette repense, elle aussi, à ses folles années avec son amour de jeunesse.

Une semaine plus tard, Bob reçoit un coup de fil de son ancienne petite amie, qui l'invite à la rejoindre, chez elle, à 500 miles de sa maison. C'est avec beaucoup de hâte et de papillons dans le ventre que Bob s'y rend, «il a tenu mon visage entre ses mains et il m’a embrassée», raconte Annette, encore plus amoureuse que jamais.

«Parfois, je pense que je ne pourrai pas l’aimer plus… Et puis il y a demain», explique Bob Harvey, pour qui l'amour n'a pas d'âge. Cette fois, les deux seniors ne veulent pas perdre de temps et décident de s'unir au Nutcracker Family Restaurant, un lieu très cher à leurs yeux, où ils ont vécu leur premier rendez-vous galant. Les époux pourront, enfin, regarder dans la même direction.

(mm/L'essentiel)