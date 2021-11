New Delhi ferme les écoles en raison de la pollution

«À partir de lundi, les écoles seront fermées pour que les enfants n'aient pas à respirer de l'air pollué», a déclaré à la presse le ministre en chef de la capitale indienne, Arvind Kejriwa. Les fonctionnaires doivent télétravailler, et les entreprises privées ont été invitées à le faire autant que possible.

Les travaux de construction seront arrêtés durant quatre jours, à partir de dimanche, pour cesser les émissions polluantes depuis des sites en plein air. Les autorités indiennes avaient demandé à la ville de New Delhi de se préparer à prendre des mesures d'urgence contre la pollution atmosphérique, qui atteint des niveaux alarmants ces derniers jours.

Samedi, les niveaux de particules fines en suspension PM2,5 (les plus dangereuses, au diamètre inférieur à 2,5 microns) dépassaient les 300 microgrammes par mètre cube, soit plus de dix fois la limite quotidienne recommandée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

La capitale la plus polluée du monde

L'incinération massive de déchets agricoles dans les environs, une pratique pourtant interdite par la justice, et de mauvaises conditions météorologiques expliquent ce pic de pollution qui se traduit chaque hiver par un smog intense dans cette capitale de 20 millions d'habitants.

Selon un rapport publié en 2020 par l'organisation suissse IQAir, 22 des 30 villes les plus polluées du monde se situent en Inde et New Delhi est la capitale la plus polluée de la planète. Et selon la revue médicale The Lancet, la pollution est à l'origine de 1,67 million de décès en Inde en 2019, dont près de 17 500 dans la capitale.

(L'essentiel/AFP)