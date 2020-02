Une vague de froid fait grelotter l'Arabie saoudite

Une vague de froid s'est abattue ces deux derniers jours sur l'Arabie saoudite, la plus intense depuis 2016, dans ce pays désertique, avec des températures nocturnes négatives dans des villes du nord.

Il a fait -5°C à Tarif, à la frontière avec la Jordanie, -3°C à Haïl, plus à l'Est, et -2°C à Arar, à la frontière avec l'Irak, d'après les services météorologiques.

Neige à Bagdad

Dans la capitale Riyad (centre), la température a frôlé 0°C et les rues ont été désertées dans la nuit de mardi à mercredi, et la nuit suivante. «Le pays connaît sa plus intense vague de froid depuis 2016», a déclaré Hassan Abdallah, du centre météorologique Wasm. L'Arabie saoudite est réputée pour sa chaleur extrême pendant la saison estivale.

Dans l'Irak voisin, où les étés sont également caniculaires, les habitants de la capitale se sont réveillés, mardi, sous un manteau de neige. Bagdad n'avait pas connu un tel phénomène depuis douze ans, et il s'agissait de la seconde fois uniquement en plus d'un siècle.

(L'essentiel/nxp/afp)