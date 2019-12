Elle confectionne 500 boîtes cadeaux pour les SDF

Cette petite dame de 80 ans a un énorme cœur. Fran Clark, pensionnaire d'une maison de repos à Bristol, au Royaume-Uni, a passé l'année 2019 à remplir 500 boîtes à chaussures pour les SDF et des enfants dans le besoin, reprend 7sur7.

«En général, je fais ça dès le réveil chaque matin, mais je ne fais pas cela toute seule, raconte l'Anglaise, certains volontaires me donnent un coup de main pour emballer les boîtes, d’autres viennent avec des cadeaux qu'ils ont trouvé en faisant des vide-greniers. Ils font beaucoup pour moi aussi». Pour mener à bien son initiative venant du cœur, l'organisation et maison de repos britannique Brunelcare, a fourni un atelier à la pensionnaire.

Another day of filming with Fran, a tenant @Brunelcare's ABC Centre. She's been making charity shoe boxes for 4-years and has so far made over 2,000 of them! @channel5_tv came into the Extra Care Housing Site this morning. Tune into C5 this evening at 4:45 to hear all about it! pic.twitter.com/N4VHJw2B8o