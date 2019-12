Deux ados mettent un chaton dans un micro-​​ondes

Deux adolescents sont visés par une plainte pour actes de cruauté sur un animal, déposée par la SPA de Dunkerque, dans le nord de la France (Société Protectrice des Animaux). Deux adolescents se sont filmés en train de forcer un chaton à entrer dans le four à micro-ondes. Sur les images, on aperçoit le chaton se débattre et hurlant de douleur, d'après les propos de La Voix du Nord, repris par BFM. Les deux jeunes ont été identifiés.

Heureusement, le chat est sain et sauf et la SPA a pu le récupérer. La SPA appelait, ce jeudi, à la «modération et la réflexion», après que de fausses coordonnées des adolescents et de leurs familles ont été publiées sur les réseaux sociaux. D'après le refuge, les familles des adolescents reçoivent des menaces. «Nous ne sommes pas juges, ni avocats, ni policiers... La justice doit et fera son travail!» a-t-il précisé sur Facebook.

Ils mettent un chaton au micro-ondes, la SPA de Dunkerque porte plainte https://t.co/r4VtTvCP3v pic.twitter.com/ihoQGAP8Kj — LA VDN par La Voix du Nord (@lavoixdunord) December 18, 2019

(mm/L'essentiel)