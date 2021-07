La Sierra Leone abolit la peine de mort

La Sierra Leone est deuxième pays africain à abolir la peine de mort en 2021, après le Malawi. La peine capitale sera désormais remplacée par une peine d'emprisonnement à perpétuité ou à un minimum de 30 ans. Le président Julius Maada Bio doit encore promulguer le texte.

Ce pays d'Afrique de l'Ouest a été critiqué par les défenseurs des droits de l'Homme pour n'avoir pas aboli la peine de mort, bien que les dernières exécutions y remontent à plus de vingt ans. En 1998, 24 officiers avaient été condamnés pour une tentative de coup d'État.

Fantastic to see that the Sierra Leonean Parliament has voted to abolish the death penalty. Congratulations to @PresidentBio & the people of Sierra Leone on this important milestone. The UK will continue to support Sierra Leone in the promotion & protection of human rights ????????????????