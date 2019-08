L'avion, rempli de fumée, atterrit d'urgence

#BritishAirways #Valencia #EmergencyLanding Still waiting to hear what actually happened on our British Airways flight from LHR to Valencia in which our cabin filled with smoke in the last 10 minutes of flight, had to disembark via emergency chutes. No comms 60 mins and counting! pic.twitter.com/UywuesxHeC — Gayle Fitzpatrick (@gaylem1978) August 5, 2019

Le vol BA422 restera marqué dans les mémoires de ses 200 passagers. Pas forcément comme un beau souvenir. Parti lundi soir de Londres, un avion de la compagnie British Airways a atterri en urgence à l'aéroport de Valence, en Espagne. Peu avant l’atterrissage, l'appareil s'est rempli de fumée.

L'origine de l'incident reste floue: les autorités espagnoles parlent d'un début d'incendie d'un moteur et d'un feu en soute pour un passager. La compagnie British Airways est restée très brève en évoquant un «incident technique» sur Twitter.

.@British_Airways terrifying experience on flight to Valencia. Felt like horror film. Thankfully everyone safe. Flight filled with smoke and had to be emergency evacuated. #britishairways pic.twitter.com/NT4Gtme9kl — Lucy Brown (@lucyaabrown) August 5, 2019

D'après plusieurs passagers, la cabine a commencé à se remplir de fumée, peu avant la fin du voyage et une odeur de brûlé s'est dégagée. Selon une passagère interrogée par la BBC, le pilote a subi également le dégagement de fumée, le forçant à mettre son masque à oxygène.

Plusieurs témoins ont partagé les images de l'intérieur de l'avion, enfumé, sur Twitter. Après avoir été évacués, trois passagers ont été emmenés à l'hôpital pour une intoxication légère et une dizaine d'autres ont été pris en charge pour quelques hématomes lors de la sortie de l'avion, relate le HuffingtonPost. Plus de peur que de mal donc.

Hi Kristoffer, flight BA422 from Heathrow to Valencia experienced a technical issue on its landing approach into Valencia. All our customers were evacuated safely by our crew and met by the airport's emergency services. Lynn — British Airways (@British_Airways) August 6, 2019

This was fun #welcometospain #valenciaairport #ba @ba disgraceful lack of oxygen and no communication whilst the cabin filled with smoke pic.twitter.com/Aud6wQjk6n — James Fernie (@JamesFernie) August 5, 2019

(mm/L'essentiel)