Attentat meurtrier à Kaboul après le retrait américain

Une explosion a fait au moins douze morts dans une mosquée en banlieue de Kaboul, faisant voler en éclats le cessez-le-feu provisoire de l’Aïd el-Fitr, peu après le retrait américain de la base aérienne de Kandahar, l’une des plus importantes d’Afghanistan. L’attentat s’est produit lors des prières du vendredi, faisant outre les victimes une quinzaine de blessés parmi les fidèles, selon la police. Il est intervenu au deuxième jour d’un cessez-le-feu de trois jours conclu entre les talibans et les forces afghanes à l’occasion de l’Aïd el-Fitr, la fête musulmane qui marque la fin du jeûne du ramadan.

Depuis le 1er mai, date à laquelle les États-Unis étaient supposés avoir retiré leurs 2500 soldats encore présents sur place, le pays est en proie à une recrudescence des violences alors que les forces américaines continuent de quitter le pays. La semaine dernière encore, des avions américains partaient frapper depuis la base aérienne de Kandahar afin de prêter main forte aux forces afghanes qui tentaient de repousser une vaste offensive des talibans.

Video: 14 of those wounded in today’s blast at a mosque in Shakar Dara district have been taken to the Emergency Hospital in Kabul. pic.twitter.com/MHWzhViyXO