Un garçon de 14 ans tue cinq de ses proches

Ridge Rd. where this is happening is just about a football field away from the Elkmont Volunteer Fire Department. A few minutes ago a fire truck headed down Ridge Rd. @waff48 pic.twitter.com/wT1dDpW9EV

Après avoir lui-même appelé la police, l'adolescent «a reconnu avoir tiré sur les cinq membres de sa famille à leur domicile», a écrit sur Twitter le bureau du shérif du comté de Limestone, situé à la frontière avec le Tennessee, au sud de Nashville.

UPDATE: The two subjects in critical condition have died. The 14-year old caller was interviewed and confessed to shooting all five members of his family in the residence. He is currently assisting investigators in locating the weapon, a 9mm handgun that he said he tossed nearby.