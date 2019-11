L'éditorialiste aux propos polémiques a été virée

«Je cesse ma collaboration avec le magazine L'Incorrect. Effectif dès aujourd'hui». Dans un tweet sec et sonnant repéré par Franceinfo, Julie Graziani a annoncé jeudi matin la fin de sa collaboration avec le mensuel, créé en 2017 par des proches de Marion Maréchal.

Je cesse ma collaboration avec @MagLincorrect. Effectif dès aujourd'hui.— Julie Graziani (@grazianijulie) November 7, 2019

Une information confirmée par le magazine conservateur, via son site Internet:

«Lundi 4 novembre, comme chacun sait, elle a eu des paroles plus que malheureuses, répugnantes, à l'endroit d'une mère de famille pauvre. Il apparaît que depuis ce triste passage, et malgré nos conseils et objurgations, Julie Graziani n'a pas pris conscience le moins du monde du caractère scandaleux de ses mots. (...) En conséquence, et après un délai de réflexion raisonnable, lui laissant à la fois le temps de revenir à la raison et de s'échapper hors la meute médiatique dans la dignité, la rédaction de L'Incorrect a décidé qu'en aucun cas Julie Graziani ne pouvait plus la représenter (sic), à la télévision ni ailleurs, sur les réseaux sociaux ou dans quelques médias», a écrit Jacques de Guillebon, directeur de la rédaction.

Aujourd'hui, Julie Graziani nous explique que, quand on est une femme, et qu'on est au SMIC avec deux enfants on ne divorce pas.

Je vais donc de ce pas aller dire à toutes les femmes dans des situations de violences conjugales que j'accompagne de ne pas quitter leur conjoint. — Josie ❄️ (@Ozsmoz) November 5, 2019

Pour ceux qui auraient raté le début de l'histoire, rappelons que la protagoniste a provoqué un véritable scandale sur les réseaux sociaux après son passage sur le plateau de LCI, lundi. Lors de l'émission 24 Pujadas, l'éditorialiste a réagi au témoignage d'une mère célibataire au SMIC, en pleine galère pour payer ses factures. «Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC? Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école? Est-ce qu'elle a suivi des études? Et puis si on est au SMIC, il faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là», a-t-elle lancé.

Les personnes présentes sur le plateau et les internautes avaient vivement réagi à ces propos. Dans un premier temps, Julie Graziani avait enfoncé le clou sur Twitter:

Je mets les points sur i. Chacun est responsable de ses parcours de vie. Tu as fait le mauvais choix de boulot, tu as fait le mauvais choix de mec, tu assumes. Ce n'est pas à l'Etat d'arranger tes problèmes. #GiletsJaunes— Julie Graziani (@grazianijulie) November 4, 2019

Puis, face à la fronde générale, la jeune femme avait fini par présenter des semi-excuses...

Voilà, voilà, je suis désolée, ok ? Je me suis laissée gagner par l'énervement et j'ai été trop dure. ????‍♀️ https://t.co/81Ryv8VcCB— Julie Graziani (@grazianijulie) November 5, 2019

... Ce qui ne l'avait pas empêchée d'ironiser sur la polémique dans la foulée.

