Tokyo demande à Moscou de libérer des pêcheurs

Le Japon a demandé à la Russie de libérer quatorze membres d’équipage d’un bateau de pêche saisi la semaine dernière, a déclaré, jeudi, un haut responsable japonais, affirmant que le navire opérait tout à fait légalement. L’«Eiho Maru No.172» a été saisi par la Russie au large de l’île de Sakhaline, en Extrême-Orient.

Les garde-frontières russes ont assuré que le navire opérait «dans la zone économique exclusive» russe, mais le porte-parole du gouvernement japonais, Katsunobu Kato, a réfuté cette affirmation et a exigé la libération des pêcheurs. «D’hier à aujourd’hui, nous avons utilisé la voie diplomatique pour protester et faire savoir que la poursuite, la recherche, la capture et la détention du navire par la Russie sont inacceptables.»

«En bonne santé»

«Nous avons demandé que les membres d’équipage et le navire soient libérés immédiatement», a ajouté Katsunobu Kato, précisant que l’analyse de Tokyo a montré que le navire se trouvait dans les eaux économiques japonaises et que les membres d’équipage capturés sont en bonne santé et disposent de suffisamment de nourriture et d’eau.

L’arraisonnement, annoncé vendredi par les garde-frontières russes, est intervenu deux jours après une collision entre un bateau de pêche japonais et un cargo russe au large de l’île septentrionale de Hokkaido, au cours de laquelle trois membres d’équipage japonais ont été tués.

Kouriles du Sud ou Territoires du Nord?

Un différend territorial oppose la Russie et le Japon autour de quatre petites îles, annexées par Moscou après la fin de la Seconde Guerre mondiale mais toujours revendiquées par Tokyo. Appelées «Kouriles du Sud» par la Russie et «Territoires du Nord» par le Japon, ces îles volcaniques situées entre la mer d’Okhotsk et l’océan Pacifique empêchent la signature d’un traité de paix entre les deux pays.

L’exploitation commune des ressources dans la zone maritime frontalière entre la Russie et le Japon a parfois provoqué des tensions. En 2019, la Russie avait temporairement détenu 24 pêcheurs japonais et saisi leurs bateaux, les accusant d’avoir dépassé des quotas.

(L'essentiel/afp)