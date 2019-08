L'ambassadeur afghan agressé à Barcelone

L'ambassadeur d'Afghanistan en Espagne a été victime dimanche d'un vol avec violence à Barcelone où l'insécurité a explosé dernièrement, a-t-on appris lundi auprès de sources policières et diplomatiques.

Selon un porte-parole de la police, un groupe de personnes a agressé l'ambassadeur Humayoon Rasaw dimanche vers 21h40 dans le centre de Barcelone et l'a jeté à terre pour lui voler sa montre.

Agressions en hausse

L'ambassadeur, qui se trouvait à Barcelone pour célébrer la fête nationale afghane avec la communauté établie dans la ville, a reçu «un coup à la jambe» mais «va bien», a indiqué à l'AFP l'ambassade d'Afghanistan en Espagne. Ce vol avec violence intervient alors que l'insécurité a bondi récemment dans la deuxième ville espagnole, l'une des plus prisées d'Europe par les touristes.

Huit homicides ont eu lieu depuis juillet dans la ville, ce qui est inhabituel alors que l'Espagne fait partie des pays les plus sûrs d'Europe, tandis que les vols, en particulier contre les touristes, ne cessent d'augmenter. Depuis quatre ans, les vols ont doublé et sur les six premiers mois de 2019, les vols avec violence ont bondi de 31% par rapport à la même période de 2018.

Fin juin, une haute fonctionnaire sud-coréenne avait succombé à ses blessures après avoir été victime d'un vol à Barcelone.

