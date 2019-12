«Sortez mes enfants de l'enfer» d'Al Hol

«Sortez mes enfants de l'enfer!»: après l'évacuation le mois dernier d'un garçon de 11 ans d'un camp en Syrie, les familles des autres enfants albanais pris au piège du djihadisme pressent Tirana de redoubler d'efforts pour mettre fin à leur calvaire. Alvin Berisha est rentré chez lui en Italie en novembre, après avoir vécu dans le camp Al-Hol tenu par les forces kurdes, dans le nord-est de la Syrie.

L'histoire de cet enfant albanais de mère djihadiste et des efforts de son père pour le récupérer, relayée par les médias italiens, avait profondément ému l'opinion publique, motivant une opération de rapatriement menée en coordination avec Damas. Les familles albanaises réclament une issue heureuse pour les autres mineurs piégés. L'Albanie, où les musulmans majoritaires pratiquent souvent un islam libéral, en a identifié une trentaine en Syrie. Plusieurs sont livrés à eux mêmes après la mort de leurs parents djihadistes.

20. Latest development according to the SDF is that this group of women were caught trying to flee the al-Hol camp, currently holding 70,000 people, most of them relatives of ISIS members. ISIS understands that the chaos engendered by the Turkish offensive is an opportunity: pic.twitter.com/k6zvSXEElW