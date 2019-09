Un rendez-​​vous foireux lui fait gagner 1000 euros

Jade Savage n'a pas eu de chance ce jour-là. Son rendez-vous galant a été un fiasco total. La jeune femme de 28 ans était pourtant motivée. Elle avait fait 3 heures et demie de trajet afin de se rendre à Peterborough, en Angleterre, pour revoir un homme qu'elle avait connu sur le site de rencontre en ligne Tinder.

Arrivée à la gare, elle le rejoint, mais la rencontre tourne au vinaigre. «P***, t'as pris du poids, nan ?», lui lance le jeune homme. «J'ai répondu qu'il ne pouvait pas dire ça», confie Jade Savage au Sun. «Il était clair qu'il voulait tout annuler, mais j'espérais quand même que nous pourrions passer un bon moment, alors nous sommes allés jusqu'à sa voiture.»

Quatre semaines plus tard

Une fois dans dans l'auto, le garçon poursuit. «Je peux le dire, c'est un fait: T'as pris du poids.» La jeune femme se défend et le traite de c***. Fou de rage, l'homme la ramène à la gare. «Tu m'as mis de mauvaise humeur. Il faut que tu rentres», relate celle qui a dû attendre encore une heure avant de pouvoir prendre le train pour rentrer chez elle. Tout ça pour seulement 5 minutes de rencard. «C'était le pire et le plus court rendez-vous que j'ai eu.»

Fait étonnant, les deux jeunes gens s'étaient déjà rencontrés à plusieurs reprises. En effet, cet incident s'est produit seulement quatre semaines après leur dernière rencontre.

Plus de 1000 euros de dons

Pour Jade, l'histoire se termine finalement bien. Jeudi dernier, elle a décidé de lancer une collecte de fonds sur le site GoFundMe dans l'espoir de se rembourser le coût de son voyage. «Mes amis riaient avec moi en disant: «t'as payé 90 £ (ndlr: plus de 100 euros) pour aller à Peterborough, on t'a traité de grosse et on t'a renvoyé chez toi.

Mais la jeune anglaise est restée positive jusqu'au bout. «Je vois le côté drôle et c'est pourquoi j'ai fait le Gofundme. » Elle a finalement récolté dix fois la somme demandée.

