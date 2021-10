Non vaccinée, elle doit renoncer à Miss Monde

Tout destinait Dilay Willemstein, une jeune mannequin de 21 ans, à remporter le prestigieux concours «Miss Monde». Pourtant, la jeune femme qui devait représenter les Pays-Bas durant la compétition a annoncé son abandon sur Instagram, selon le «Daily Mirror». En cause, on lui demandait d’être vaccinée contre le Covid-19 pour participer à la finale. Or, Dilay Willemstein explique n’être «pas encore prête» à accepter la fameuse piqure.

La directrice générale de Miss Monde pour les Pays-Bas, Katja Maes, a déclaré que les organisateurs n'avaient pas demandé le statut vaccinal des concurrentes auparavant parce que cela faisait partie de leurs informations médicales privées.

«C'était mon choix et je m'y tiens»

Pourtant, ces derniers ont fini par expliquer à Dilay Willemstein qu'elle devait prendre rendez-vous pour se faire vacciner si elle voulait participer à la compétition. Katja Maes a justifié ces circonstances en déclarant que les organisateurs de Miss Monde «ne savaient pas à l'avance si la vaccination poserait problème ou non».

La jeune femme dit ne pas avoir de regrets, ajoutant : «C'était mon choix et je m'y tiens.» Elle poursuit : «Je n'ai pas pris cette décision du jour au lendemain. J'avais encore quelques mois pour y réfléchir, alors j'ai continué à repousser la décision.» C’est Lizzy Dobbe, la dauphine, qui remplacera Dilay Willemstein dans le concours prévu pour la fin de l'année. «C'est bien sûr très triste pour Dilay, mais je suis très honorée de pouvoir me rendre à Porto Rico [où a lieu la compétition]», a-t-elle déclaré.

