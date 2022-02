Une grosse amende pour avoir harcelé un éléphant

Sa vidéo avait scandalisé les internautes, il a été puni. Le guide sri-lankais qui avait diffusé une vidéo sur TikTok dans laquelle il effrayait un éléphant avec son véhicule devra payer. Identifié grâce à ses publications sur les réseaux sociaux par les autorités de la protection de la nature, il a été condamné à une amende de 200 000 roupies (1 000 dollars) pour cruauté envers les animaux, soit environ 20 fois le salaire minimum mensuel.

«Il a été retrouvé grâce à son compte TikTok», a indiqué un fonctionnaire du tribunal. Ses comptes sur les réseaux sociaux ont depuis été supprimés, mais la vidéo circule toujours sur plusieurs plateformes. Dans son clip de 20 secondes tourné dans la région de Habarana (centre-nord), l'homme n'apparaît pas à l'image mais filme depuis un véhicule bleu qui, pleins phares, va confronter et harceler l'éléphant, manifestement effrayé.

Harass an elephant and then post on Tiktok. If you are on Tiktok report this account and this behaviour. If the elephant hit the jeep it would have been blamed on the elephant. It's one thing to do something wrong, it's another level of stupidity to post it. pic.twitter.com/3paSHnoLUx