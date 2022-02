Les ONG ne pourront pas faire face à une guerre

Les organisations humanitaires seront dans l’incapacité de répondre aux besoins si une guerre devait éclater entre l’Ukraine et la Russie, a déclaré mercredi, le patron de l’ONG Norwegian Refugee Council.

«Honnêtement, nous ne serions même pas capables de répondre à une fraction des besoins» créés par un conflit entre les deux pays, a déclaré Jan Egeland, de retour d’une semaine, dans l’est de l’Ukraine, lors d’une téléconférence à Genève.

«Une catastrophe pire qu'en 2014»

«Ce serait complètement dingue de lancer à la face du monde une nouvelle guerre cataclysmique», s’est-il écrié lors de ce point organisé par l’association des journalistes accrédités à l’ONU à Genève. Même en se préparant à cette éventualité, son organisation et d'autres seraient dans l'impossibilité de répondre aux souffrances des quelque 2 millions de personnes, dont de nombreuses personnes âgées, qui vivent de part et d'autre de ce qui deviendrait la ligne de front. Les pays de l'Otan craignent que Moscou -qui a massé plus de 100 000 militaires près de la frontière- n'attaque l'Ukraine.

La Russie nie en avoir l'intention mais Moscou a annexé la Crimée en 2014 et elle soutient activement depuis la même année des séparatistes dans l'est de l'Ukraine, dans un conflit qui a fait plus de 13 000 morts. Une invasion «serait une catastrophe pire qu'en 2014», prédit M. Egeland.

(L'essentiel/afp)