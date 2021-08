Une fillette de trois ans tuée dans la fusillade

Parmi les autres victimes, deux femmes de 51 et 66 ans et deux hommes de 43 et 59 ans ont été tués, a précisé la police du Devon et des Cornouailles. Deux blessés sont soignés à l'hôpital mais leurs blessures ne sont pas considérées comme graves.

La police britannique a identifié vendredi l'homme de 22 ans soupçonné d'avoir abattu cinq personnes, dont une fillette, avant de mettre fin à ses jours la veille à Plymouth (sud-ouest de l'Angleterre), dans la pire fusillade qu'a connu le Royaume-Uni en plus de dix ans.

Selon les premiers éléments de l'enquête, Jake Davison est suspecté d'avoir tué, avec une arme décrite par des témoins comme étant un fusil à pompe, une femme de sa famille avant de sortir dans la rue, de tuer quatre autres personnes et d'en blesser deux autres.

(L'essentiel)